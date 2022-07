Verbraucher- und Energiepreise steigen : Wie Sie gezielt im Alltag sparen können

Ein Haushaltsbuch kann helfen, die Finanzen im Blick zu behalten. Foto: Getty Images/iStockphoto/Rawpixel

Düsseldorf Die Verbraucherpreise gehen durch die Decke, und die Energiekosten könnten bald um das Dreifache steigen. Das Naheliegendste, was Verbraucher jetzt tun können, ist sparen. Wie das im Alltag funktioniert.

Veränderungen fangen im Kleinen an. Das gilt auch beim Sparen. Denn es gibt einige sehr effektive Tricks, die den Geldbeutel schonen. Angesichts der hohen Inflationsrate von zuletzt 7,6 Prozent und Energiekosten, die um das Dreifache steigen sollen, ist das dringend geboten – vor allem für Familien mit geringen Einkommen, wie eine aktuelle Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt. Sie sind nach wie vor am meisten vom Preisanstieg betroffen.

In dem Inflationsmonitor heißt es auch, dass die Ungleichbelastung besonders groß sei: Alleinstehende mit hohem Einkommen berühren die steigenden Kosten demnach am wenigsten, ihr repräsentativer Warenkorb wurde nur um 6,3 Prozent teurer. Einkommensschwache Haushalte dagegen hätten kaum Spielräume, auf Erspartes zurückzugreifen. Wir geben Tipps, wie man – unabhängig vom Gehalt – Kosten im Alltag reduzieren kann.

Haushaltsbuch führen Wer Geld sparen möchte, sollte sich zunächst einen Überblick über seine Finanzen verschaffen. Das geht mit einem Notizbuch, einer Excel-Tabelle oder Apps wie „Money Manager“ oder „Mein Budget“. Sylvia Groh ist Expertin für Kredit und Entschuldung bei der Verbraucherzentrale NRW und rät, erst einmal die regelmäßigen Einnahmen zu notieren, dann die festen Ausgaben und das verfügbare Budget. Und nun kommt der aufwendigste Teil – und zwar, alle veränderlichen Ausgaben zu erfassen. Dazu zählt das Brötchen beim Bäcker zwischendurch, der spontane Großeinkauf im Drogeriemarkt oder der Kinobesuch mit Freunden: „Alles, was Sie am Tag ausgeben, sollten Sie direkt aufschreiben und die Kassenbons aufbewahren“, sagt Groh. Am Ende jedes Monats kommt dann die Bilanz: Wie viel habe ich ausgegeben? Wo hätte ich Geld einsparen können? Die Gegenüberstellung der festen und veränderlichen Kosten mit dem regelmäßigen Einkommen zeigt auf, wie viel Geld im Monat zum Leben vorhanden ist. Wer das verfügbare Budget durch vier teilt, weiß, wie viel er jede Woche ausgeben kann.

Abonnements und Mitgliedschaften kündigen Das dritte Abo bei einem Streaminganbieter oder die teure Mitgliedschaft im Fitnessstudio können jeden noch so guten Sparplan zunichtemachen. Deshalb ist es wichtig, sich zu fragen: Was brauche ich wirklich? Eine Alternative zum Fitnessstudio könnten zum Beispiel joggen, kostenlose Onlineangebote im Internet oder Workouts mit dem eigenen Körpergewicht sein. Bei Streamingplattformen bietet es sich an, die Angebote zu durchforsten, das ansprechendste auszuwählen und alle weiteren Abonnements zu kündigen. Wer nur schwer verzichten kann, spricht sich am besten mit Freunden ab: Jeder behält eines der Abos. Und für Serien oder Filme, die alle schauen möchten, trifft man sich.

Handyverträge anschauen Bei allen Dauerverträgen sollten Verbraucher vorsichtig sein: Sie kosten überdurchschnittlich viel Geld im Monat und lohnen sich aufs Jahr gerechnet oft nicht. Gute Verträge gibt es für rund zehn Euro im Monat – ein Preisvergleich bei verschiedenen Anbietern lohnt sich. Und seit Dezember vergangenen Jahres gibt es ein neues Telekommunikationsgesetz, das Verbraucher entlastet. Es legt fest, dass sich Verträge nach der Mindestlaufzeit nicht mehr um ein Jahr verlängern dürfen, sondern höchstens monatsweise. Das gilt auch rückwirkend für alte Verträge.

Versicherungen prüfen Vorweg das Wichtigste: Jeder sollte eine Haftpflichtversicherung haben. Denn wer einen Schaden verursacht, ist laut Gesetz dazu verpflichtet, mit seinem Privatvermögen dafür aufzukommen. Die Versicherung ist im Vergleich zu anderen sehr günstig, für eine Einzelperson kostet sie rund 40 bis 65 Euro pro Jahr. „Ich habe schon viele Klienten erlebt, die keine Haftpflichtversicherung hatten, dafür aber eine für ihr Reisegepäck“, sagt Groh. Das sei überhaupt nicht sinnvoll, zumal Versicherer nur unter sehr speziellen Bedingungen für das Reisegepäck aufkommen. Sie gibt den Tipp, alle Versicherungen einmal genau zu prüfen. Außerdem gäbe es Fälle, in denen Menschen doppelt versichert seien. Das kann etwa passieren, wenn Paare zusammenziehen und jeder noch eine eigene Hausratversicherung bezahlt.

Gebraucht kaufen Das gilt für viele Lebensbereiche: Kleidung, Elektrogeräte, Bücher. Aber besonders bei Handys lässt sich so viel Geld sparen. Anbieter wie Asgoodasnew oder Rebuy vertreiben gute Geräte, die im Schnitt fast ein Viertel günstiger sind als neue Modelle.