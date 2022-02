Inflation und Corona-Kosten : Sozialverbände schlagen Alarm und fordern Hilfen für Arme

Berlin Die großen Sozialverbände in Deutschland haben wegen steigender Preise und coronabedingter Mehrkosten zusätzliche Unterstützung für Menschen gefordert, die von der Grundsicherung leben.

„Es ist allerhöchste Zeit, armutspolitisch gegenzusteuern“, heißt es in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Minister, den der Paritätische Wohlfahrtsverband am Dienstag verbreitete. Das Schreiben ruft die Regierung auf, zügig den im Koalitionsvertrag vereinbarten Sofortzuschlag für von Armut betroffene Kinder sowie „Corona-Hilfen für alle Grundsicherungsbeziehenden“ zu beschließen.