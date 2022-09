Inflation : Preise für Lebensmittel und Kleidung steigen weiter

Blick in einen Einkaufskorb im Supermarkt (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Die Verbraucherpreise in Deutschland sollen laut Ifo-Institut weiter steigen. Jedes zweite Unternehmen will die Preise erhöhen. Ein Ende der Inflationswelle ist dem Institut zufolge nicht absehbar.

Fast jedes zweite deutsche Unternehmen will in den kommenden drei Monaten die Preise erhöhen. Das Barometer für die Preiserwartungen gab im August lediglich um 0,1 Punkte auf 47,5 Zähler nach, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Firmenumfrage mitteilte. Besonders bei Lebensmitteln dürfte sich die Preisspirale weiter nach oben drehen: Hier erreichte der Wert 96,8 Punkte, nach 99,4 im Juli. „Ein Auslaufen der Inflationswelle ist leider nicht in Sicht“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser die Entwicklung. Nach der Höhe der geplanten Preisänderung fragen die Forscher nicht.