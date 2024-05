Ursachen und Folgen Deutsche Inflationsrate steigt im Mai auf 2,4 Prozent

Angesichts der insgesamt nicht mehr so starken Inflation steuert die Europäische Zentralbank (EZB) auf eine Zinswende zu. Sie dürfte in der kommenden Woche ihren Leitzins erstmals wieder senken. Er liegt aktuell auf dem Rekordniveau von 4,5 Prozent, mit dem die Währungshüter die Inflation dämpfen wollten. Sie streben eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. Die nach einheitlichen europäischen Standards berechnete deutsche Inflationsrate stieg im Mai auf 2,8 Prozent. „Die deutschen Daten sind für die EZB keine Überraschung“, sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. „Sie stehen einer ersten Zinssenkung im Juni nicht entgegen.“ (Bericht von Rene Wagner, redigiert von Klaus Lauer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)