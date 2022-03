Ukraine-Krieg und Geldpolitik : Bei Stagflation droht der EZB ein Dilemma

Meinung Berlin Die Inflation bleibt ungewöhnlich hoch, und sie wird nun, da in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen ist, erst recht nicht nachlassen. Die Bundesregierung kann nicht viel mehr dagegen tun, als sie bereits tun will. Auch der EZB droht eine Zwickmühle: Soll sie wie geplant Ende des Jahres die Zinsen erhöhen oder gegen eine mögliche Stagnation oder Rezession ankämpfen?

Um 5,1 Prozent stiegen die Verbraucherpreise im Februar, schneller noch als im Januar mit 4,9 Prozent. In die Februar-Rate sind die Effekte des Krieges noch gar nicht eingeflossen. Sie machen sich jetzt, eine gute Woche nach Beginn der russischen Invasion, aber zunehmend bemerkbar, etwa an den Zapfsäulen: Jeden Tag steigen die Spritpreise auf neue Rekordhöhen, wie der ADAC meldet. In manchen Regionen kostete ein Liter Superbenzin am Mittwoch bereits mehr als zwei Euro. Haushaltsenergie und Sprit verteuerten sich innerhalb eines Jahres bis Februar um 22,5 Prozent. Die Bundesbank rechnet nun wegen des Auftriebs bei den Energiepreisen mit einer Inflationsrate von fünf Prozent das gesamte Jahr über.