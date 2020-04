Prognose der IAB-Ökonomen : „Wirtschaft stürzt in schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte“

Nürnberg Deutschlands Wirtschaft wird wegen der Corona-Krise nach einer Prognose des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) massiv einbrechen. Die „schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte“ stehe vor der Tür.

Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um 8,4 Prozent zurückgehen, die Zahl der Arbeitslosen auf drei Millionen steigen. Die Zahl der Kurzarbeiter werde sich im Jahresdurchschnitt auf dem Rekordwert von 2,5 Millionen bewegen. Das geht aus einem Bericht des IAB zur wirtschaftlichen Lage in der Corona-Krise hervor, der am Freitag in Nürnberg veröffentlicht wurde.