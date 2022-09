Nachfrage rasant gestiegen : Holz und Pellets in Deutschland so teuer wie nie

Holz und Pellets in Deutschland so teuer wie nie

Experten raten: Holzpellets sollten die Qualitätsklasse DIN Plus, ENplus oder DIN EN 17225-2 A1 aufweisen.

Wiesbaden Die Angst vor dem Frieren hat die Nachfrage nach Brennholz und Pellets in diesem Jahr rasant steigen lassen. Die Folge sind ebenso rasant steigende Preise. Doch ein Ende der Preisspirale scheint in Sicht.

Angesichts der weit verbreiteten Ängste um die Gasversorgung sind die Preise für Brennholz und Pellets innerhalb eines Jahres explodiert. Im August waren Brennholz und Holzpellets im Durchschnitt knapp 86 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. Dass die Preise ebenso schnell weiter in die Höhe schießen, scheint aber nicht zu befürchten: Weder das Deutsche Pelletinstitut noch der Bundesverband Brennholzhandel rechnen mit einem weiteren exorbitanten Anstieg.