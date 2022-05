Ausschüttungspolitik : Hohe Dividende trotz Staatshilfe – geht das?

Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Düsseldorf Vor allem bei den Autobauern kritisieren manche ein Missverhältnis. Dazu gehören die Bundesagentur für Arbeit und die Bürgerbewegung Finanzwende. Die Aktionärsschützervereinigung DSW sieht das anders.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Deutschlands große Autobauer haben ihre Eigentümer in diesem Jahr bei der Dividende verwöhnt. Mercedes zahlte fünf Euro pro Aktie und damit viermal so viel wie im vergangenen Jahr, bei BMW stieg die Dividende auf 5,80 Euro e Anteilsschein, bei Volkswagen auf 7,56 Euro. Damit gehört das Trio zu den spendabelsten Unternehmen m Deutschen Aktien-Index (Dax), wen n es um die Ausschüttungen geht. Die Steigerungsraten: Mercedes-Bemnz plus 270 Prozent, BMW plus 205 Prozent, Volkswagen plus 56 Prozent).

Gleichzeitig schreit das Volk in solchen Fällen leicht nach Selbstbeschränkung, weil es sich daran erinnert, dass die Autobauer zu denen gehörten, die in der Krise vom Kurzarbeitergeld profitiert haben. Denn das hat ihnen geholfen, auch die Teile der Belegschaft on Lohn und Brot zu halten, die man ohne staatliche Hilfe womöglich hätte entlassen müssen. Sollte man sich dann nicht auch beim Thema Dividende in Bescheidenheit üben?

Info Rekordausschüttung von 70 Milliarden Euro ⇥Foto: Monika Skolimowska/dpa Foto: dpa/Monika Skolimowska Dividenden insgesamt Die deutschen Unternehmen wollen einer gemeinsamen Studie der DSW und der Essener Hochschile FOM zufolge für 2021 insgesamt 70 Milliarden Euro ausschütten. Steigerung Die Summe liegt um mehr als die Hälfte über dem Wert des Vorjahres und auch noch um 22 Prozent über dem im bisherigen Dividenden-Rekordjahr 2019.

Jürgen Kurz, Sprecher der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, sieht das anders: „Dass die Beschäftigten eines Unternehmens Kurzarbeitergeld bekommen haben, ist aus meiner Sicht kein grundsätzlicher Hinderungsgrund für eine Dividende.“ Die staatliche Hilfe sei nicht dem Konzern zugefallen, sondern den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie habe geholfen, Jobs zu erhalten. Zudem hätten etliche Unternehmen wie etwa Volkswagen das Kurzarbeitergeld freiwillig auf 100 Prozent aufgestockt; die Entgelte vieler Beschäftigten seien also nicht eins zu eins durch die Sozialkassen finanziert worden.

Zudem wird das Kurzarbeitergeld aus den Beiträgen sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber finanziert. Aber: Das Geld hat in den vergangenen beiden Jahren nicht ausgereicht; der Staat hat 24 Milliarden Euro aus Steuergeldern zugeschossen. Und dass sollen dann die Aktionäre bekommen? Das stimmt so nicht. „Im Schnitt werden rund 40 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet. Der größere Teil verbleibt in der Regel im Unternehmen“, so DSW-Sprecher Kurz. Zudem zahlten die Unternehmen auch wieder Steuern auf ihre Gewinne, und die Aktionäre müssten die ausgeschütteten Dividenden ebenfalls versteuern.

Trotzdem gibt es Kritik am Gebaren der Konzerne. Mit Blick auf Mercedes sagte Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), der „Süddeutschen Zeitung“, die Ausschüttung sei gesetzeskonform, aber „habe „schon ein gewisses Gschmäckle“. Auch Lena Blanken von der Bürgerbewegung Finanzwende sieht die Ausschüttungen kritisch: „Im Ergebnis werden so Steuergelder, die Beschäftigung sichern und Pleiten verhindern sollten, an Aktionäre weitergeleitet. In den vergangenen Monaten mussten viele Kleinbetriebe Corona-Hilfen zurückzahlen oder erhielten erst gar keine Unterstützung. Was für ein Bild entsteht, wenn parallel Großkonzerne trotz Milliardengewinnen Staatshilfen erhalten und behalten dürfen? Es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung diese Ungerechtigkeit unterbindet. Staatshilfen wie Kurzarbeitergeld müssen an Bedingungen geknüpft werden. Nur wer auf Staatshilfen verzichtet, sollte eine Dividende ausschütten dürfen.“

Eine verordnete Dividendenpause gab es vor zwei Jahren in der Finanzbranche. Der Fall war aber anders gelagert. Damals forderte die Europäische Zentralbank die Geldhäuser auf, die Dividende zu streichen und auf Aktienrückkäufe zu verzichten. Da hatten die Zentralbanker aber das Funktionieren der Geldversorgung im Blick und nicht das, was der Staat für die Unternehmen und deren Beschäftigte geleistet hatte. Damals hielten sich übrigens auch nicht alle Banken an die Vorgaben der EZB, aber das ist eine andere Geschichte.