Herbstgutachten : Deutsche Wirtschaft bricht 2020 stärker ein als erwartet

Berlin Die Coronavirus-Pandemie sorgt für einen stärkeren Einbruch der Deutschen Wirtschaft als erwartet. Die Forscher der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute senkten ihre Prognose für das Jahr 2020.

Die Deutsche Wirtschaft bricht in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie stärker ein als noch im Frühjahr erwartet. In ihrem am Mittwoch veröffentlichten Herbstgutachten senkten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt um mehr als einen Prozentpunkt auf minus 5,4 Prozent. Für das nächste Jahr rechnen die Forscher nun noch mit einem Zuwachs von 4,7 Prozent. Im Frühjahr waren sie noch von einem Minus von 4,2 Prozent für 2020 und einem Plus von 5,8 Prozent für 2021 ausgegangen.