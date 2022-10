Bei hohen Heizkosten : Auch Menschen mit Einkommen können Hilfen beantragen

Eine Frau dreht an einem Heizungsthermostat (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Düsseldorf Auch Menschen mit geregeltem Einkommen können Sozialleistungen erhalten, wenn höhere Heizkostenabschläge oder Nachzahlungsforderungen das Haushaltsbudget übersteigen. Zuständig ist das örtliche Jobcenter.

Grundsätzlich ist Eile gefragt: Anträge sollten unmittelbar nach Erhalt der Rechnung gestellt werden. Ansprüche könnten ansonsten verloren gehen werden. Der Grund: Nachzahlungen gelten als Bedarf in dem Monat, in dem die Nachforderung fällig wird. Hat der Vermieter in der Nebenkostenabrechnung keine Frist gesetzt, werden Forderungen mit Zugang fällig. Auch bei erhöhten Abschlägen könnten Unterstützungsleistungen nicht im Nachhinein beantragt werden.