Bundesstatistiker vermelden : Einnahmen aus Gewerbesteuern sprudeln rund 10 Prozent mehr als vor Corona

Ein Schild weist an einer Kreuzung den Weg zu einem Gewerbegebiet. Um Geld in ihre Kassen zu bekommen, erheben Städte und Gemeinden in Deutschland die Grund- und Gewerbesteuern. Foto: Titz, Theo/Titz, Theo (titz)

Die Gemeinden in Deutschland haben im vergangenen Jahr rund 61,1 Milliarden Euro an Einnahmen aus der Gewerbesteuer verbucht. Das sind rund 35 Prozent (15,8 Milliarden Euro) mehr als im Jahr 2020, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. „Damit lag das Aufkommen aus der Gewerbesteuer mit plus 10,4 Prozent sogar deutlich über dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2019“, erklärten die Statistiker. Zudem sei es der höchste Stand seit 1991, seitdem erhebt das Bundesamt die gesamtdeutschen Zahlen.