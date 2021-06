Höhere Kosten durch Nichthandeln : Klima- und Finanzexperten entwickeln Szenarien für grünes Wirtschaftssystem

Berlin Der Kampf gegen den Klimawandel ist auch finanziell wichtig. Zu dem Ergebnis kommt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Frühzeitiges Handeln sei daher wichtig.

Klimawissenschaftler und Finanzexperten haben sich zu einem Netzwerk für ein grünes Finanzsystem zusammengetan, um Szenarien für einen geordneten Übergang zu einer klimaverträglichen Wirtschaft zu entwickeln – und um die finanziellen Risiken bei einem Versagen beim Klimaschutz aufzuzeigen. Wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) am Montag mitteilte, zeigen die Resultate, dass „verzögertes Handeln oder Nichthandeln mittel- bis langfristig unweigerlich die Kosten in die Höhe treiben“ würde.

„Wenn wir die Risiken von Morgen besser verstehen, können wir heute informiert handeln und so einen geordneten Übergang zu Netto-Null Emissionen unterstützen", erklärte demnach die Geschäftsführerin der Bank of England, Sarah Breeden. Um diesen Übergang wie vorgesehen bis Mitte des Jahrhunderts zu bewältigen, müssten laut PIK in den kommenden zehn Jahren die Investitionen in erneuerbare Energien verdoppelt bis vervierfacht werden.