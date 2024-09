Rekordjagd geht weiter So teuer war Gold noch nie

Der Goldpreis hat mit der Aussicht auf sinkende Zinsen seine Rekordjagd fortgesetzt. An der Börse in London stieg die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf 2572,98 US-Dollar und damit so hoch wie noch nie. Auch in Euro gerechnet erreichte der Preis ein Rekordhoch bei 2319,30 Euro je Unze.