Kostenpflichtiger Inhalt: Ökonomie in Metropolgebieten : Die globale Stadt ist ein brutaler Ort

Blick auf die Skyline von Manhattan vom East River (Archivbild). Foto: dpa/Andrew Gombert

Düsseldorf/New York Ein einzigartiges Netzwerk großer Städte dominiert die Weltwirtschaft. Mit New York und London an der Spitze bis hin zu Düsseldorf, Oslo oder Saigon stellen diese globalen Metropolen ein Drittel der Weltproduktion her. Die urbane Landschaft ist attraktiv und erschreckend zugleich.