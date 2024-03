Gesundheitspolitik 45 Krankenkassen haben Zusatzbeitrag erhöht

Die Finanzreserven der Krankenkassen betrugen Ende Dezember 8,4 Milliarden Euro, beziehungsweise rund 0,3 Monatsausgaben. Die gesetzliche Mindestreserve muss 0,2 Monatsausgaben betragen. Der Gesundheitsfonds verzeichnete 2023 ein Defizit in Höhe von 3,3 Milliarden Euro. Der Gesundheitsfonds ist der Topf für den Finanzausgleich zwischen den einzelnen Kassen. Die Gelder werden dabei so an die Krankenkassen verteilt, dass sie keine Nachteile wegen der Versichertenstruktur haben.