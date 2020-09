Nach Geldwäsche-Berichten : Kurs der Deutschen Bank bricht ein

Frankfurt/Main Die Aktien der Deutschen Bank und anderen Großbanken haben am Montag nach Medienberichten über Datenlecks bei der weltweiten Bekämpfung von Geldwäsche an Wert verloren.

Bis Montagmittag sackte der Kurs der Deutschen Bank an der Börse in Frankfurt am Main um mehr als acht Prozent ab. Der Deutsche Aktienindex (Dax) verlor zwischenzeitlich mehr als drei Prozent zum Schlusskurs von Freitag.