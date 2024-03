Rekordhoch beim Edelmetall Wie lange hält der Goldrausch noch an?

Da fragen sich Anlegerinnen und Anleger natürlich, ob sie jetzt noch auf den Zug aufspringen sollen oder ob es womöglich schon zu spät ist, um noch vom Goldrausch profitieren zu können. Eine Antwort: „Im Moment sehe ich keine sicheren Anzeichen für weitere deutliche Kurssteigerungen“, sagt Chris-Oliver Schickentanz, Vorstandsmitglied bei Vermögensverwalter Capitell. Dafür gebe es zwei Gründe. Zum einen seien angesichts gleichzeitig sinkender Zinsen und Inflation in nächster Zeit kaum nennenswerte Veränderungen bei den Realzinsen (Nominalzinsen minus Inflationsrate) zu erwarten. Zum anderen sei beim US-Dollar derzeit wenig Bewegung, so Schickentanz. Was die amerikanische Währung angeht, würde der Goldpreis aber nur dann steigen, wenn der Dollarkurs fiele. Das hat er zuletzt zwar getan, aber Kurssteigerungen und -verluste hielten sich in Grenzen. Also kommt auch von hier wohl kein Schub.