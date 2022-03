Serie Mein Geld (2/12) : Welche Aktien als Anlage noch taugen

Bulle und Bär als Skulpturen vor der Frankfurter Börse Foto: dpa/Silas Stein

Düsseldorf Der Ukraine-Krieg hat auch am Dienstag starke Kursverluste bei Aktien ausgelöst. Aber es gibt auch Branchen, die von dem Konflikt profitieren. Rüstungskonzerne gehören dazu und verzeichnen deutliche Gewinne an der Börse.

Von Georg Winters

In diesen Tagen, in denen in der Ukraine täglich Menschen sterben, sind Kursverluste an der Börse für die allermeisten vermutlich eine allenfalls zweitrangige Erscheinung. Andererseits sind Vermögensverluste einzelner Anleger und der schwindende Wert von Unternehmen (beides zumindest auf dem Papier) sichtbare Rückschläge für die Wirtschaft und für die Anleger. Für diese stellt sich nun die Frage: In welche Aktien kann man in Kriegszeiten noch investieren, und wovon sollte man die Finger lassen?

Rüstungskonzerne Es gehört zu den zynisch anmutenden Wahrheiten jeder kriegerischen Auseinandersetzung, dass Hersteller und Verkäufer von Waffen und anderem Kriegsmaterial zu den großen Profiteuren gehören. Deshalb sind derzeit beispielsweise auch die Aktien von Rheinmetall und Hensoldt stark gefragt. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie ist seit dem vergangenen Freitag um mehr als 40 Prozent gestiegen, bei Hensoldt verdoppelte sich der Börsenwert am Montagmorgen schlagartig, nachdem die Bundeswehrpläne der Bundesregierung bekannt geworden waren. Am Dienstag legten beide nun erneut deutlich zu: „Die Rüstungsindustrie profitiert natürlich nachhaltig. Das Thema wird tragen, egal wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauert“, sagt Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Commerzbank. Das gelte nicht nur für Deutschland: „Insbesondere auch die Nachbarstaaten im Osten werden ihre militärischen Investitionen erhöhen.“ Genauso sieht das Joachim Schallmayer, Leiter des Bereichs Kapitalmärkte und Strategie bei der Deka-Bank: „Bei der Bundeswehr muss jetzt schnell investiert werden – und das bietet Potenzial für die entsprechenden Zulieferindustrien.“

Info Das sind die weiteren Teile der Serie Donnerstag, 3. März Anlegen mit ETF – Chancen und Risiken Freitag, 4. März Gut beraten: Geldanlage trotz Minizinsen



Samstag, 5. März Steuererklärung 2021 – so gibt‘s Geld zurück



Montag, 7. März Ausbildungsversicherung – großer Schwindel



Dienstag, 8. März Einmalzahlung – so bessert man die Rente auf



Mittwoch, 9. März Kommt jetzt die Aktienrente?



Donnerstag, 10. März Studentenleben — Bafög und Versicherung

Freitag, 11 März So finden Sie seriöse Energieanbieter

Samstag, 12. März E-Auto: Jetzt schon kaufen oder lieber warten?



Montag, 14. März Kryptowährung – die riskante Geldanlage

Energie Deutsche Versorger standen zuletzt eher selten auf der Liste der Analysten. Dagegen sind die großen Öl- und Gaskonzerne momentan oben auf – so lange, wie weiter steigende Preise im Raum stehen.

Cybersecurity „Erstens ist das auf Jahre hin ein Thema schon wegen der wachsenden Digitalisierung, zweitens, weil Kriege auch immer häufiger mit Cyberattacken geführt werden“, sagt Schickentanz. Ein Wachstumsfeld sowohl für die IT-Anbieter als auch für die Versicherungskonzerne, deren Aktien davon profitieren könnten.

Luftfahrt/Touristik Ein schwieriges Feld für Anleger. Beide Bereiche sind zwar „zyklische Branchen, in denen es wieder aufwärts gehen wird, wenn der Luftraum wieder offen ist und die Corona-Einschränkungen keine Belastung mehr darstellen“, wie Deka-Experte Schallmayer erklärt. Aber: Wenn Gas und Öl infolge des Ukraine-Kriegs immer teurer würden, litten darunter auch die Branchen, die Reisende im Luftverkehr transportieren – jedenfalls so lange, bis klimaneutrales Kerosin die Konzerne unabhängiger macht von den Weltmarktpreisen für Gas und Öl. Das sollten Investoren im Kopf haben.

Banken Zuletzt stürzten beispielsweise die Kurse von Deutscher Bank und Commerzbank ab. Auch am Dienstag gab es massive Verluste. „Die sind in Sippenhaft genommen worden“, glaubt Schickentanz. Die Kurse der Geldhäuser hätten auch deshalb Aufwärtspotenzial, „weil die Nullzinsphase womöglich deutlich schneller zu Ende geht als gedacht“. Die großen Verlierer unter den Banken nach dem Swift-Ausschluss russischer Geldhäuser sitzen tatsächlich eher in Österreich und Italien.

Und was passiert mit dem Gesamtmarkt? Der Deutsche Aktienindex (Dax) ist am Dienstag erneut um fast vier Prozent gefallen und schloss nur noch ganz knapp über 13.900 Punkten. Geht es noch weiter runter? „Es gibt für den Fall, dass ein Worst-Case-Szenario eintritt, beim Dax ein Rückschlagpotenzial bis auf 11.500 bis 12.000 Punkte“, so Schallmayer. „Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Russland die Lieferungen von Gas und Öl komplett einstellt.“ Von einer Flucht aus den Aktien würde er Anlegern aber abraten: „Bisher haben die Märkte besonnen reagiert – trotz der aktuellen Bedrohungslage. Anleger sollten jetzt nicht panisch verkaufen, sondern investiert bleiben. Wir gehen davon aus, dass der Dax bis zum Jahresende die 15.000-Punkte-Marke erreichen wird, wenn die Lage nicht weiter eskaliert.“ Das wären immerhin fast acht Prozent mehr als der Stand vom Dienstagabend.