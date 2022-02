Serie Mein Geld (1/12) : Girokonto, Negativzins – was man wissen muss

Düsseldorf Mit dem heutigen Beitrag startet unsere diesjährige Serie rund ums Thema Geld. Im ersten Teil geht es um Themen, die Bankkunden verärgern. Sie sollten Geschäftsbedingungen genau prüfen.

Die anhaltende Niedrigzinsphase hat das Sparen schwerer gemacht. Nicht nur, weil die sicher verzinste Geldanlage meist keine Rendite mehr bringt, sondern auch, weil Verbraucher bei Hunderten Banken und Sparkassen sogenannte Verwahrentgelte für die Aufbewahrung ihres Ersparten zahlen müssen. Der jüngsten Auswertung des Verbraucherportals Biallo zufolge sind es deutschlandweit 561 Institute. Dabei ist umstritten, ob sie das dürfen. In zwei Fällen – am Landgericht Berlin (Az.: 16 O 43/21) und am Landgricht Düsseldorf (Az.: 12 O 34/21) – haben Gerichte entschieden, dass Negativzinsen auf Bankguthaben nicht zulässig seien, da das Aufbewahren von Geld keine zusätzliche Leistung der Geldhäuser darstelle. Das Landgericht Leipzig hielt die Einführung von Verwahrentgelten dageben für rechtens (Az.: 5 O 640/20), solange dies mit dem Kunden so vereinbart sei. Am Ende wird das eine Frage für den Bundesgerichtshof (BGH).

Vielleicht löst sich das Zins-problem zumindest teilweise auch ohne Richter, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen anhebt, die Banken selbst keine Negativzinsen an die EZB zahlen müssten und so kein Argument mehr hätten, diese Zinsen von ihren Kunden zu verlangen. Die Commerzbank und die ING Deutschland beispielsweise haben dies für den Fall einer Zinswende in Aussicht gestellt.

Die Rufe nach einer solchen Zinserhöhung, deren Ausmaß aber noch unklar wäre, werden auch deswegen immer lauter, weil die Verbraucherpreise so stark gestiegen sind. Daran wird sich in absehbarer Zeit kaum etwas ändern – erstens, weil der klimaschonende Umbau der Wirtschaft viel Geld verschlingt, zweitens, weil der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland auf eine weitere Verteuerung von Öl und Gas hindeuten. Andererseits werden durch eine Zinserhöhung natürlich auch Kredite für Unternehmen teurer. Dadurch würden Stärke und Zeitpunkt einer konjunkturellen Erholung ungewiss.

Immerhin wächst die Zahl derer, die Negativzinsen verlangen, laut Biallo langsamer. Ein gutes Dutzend Banken war es demnach seit Jahresbeginn, nachdem Anfang 2021 etwa 30 Institute dazugekommen waren. Auffällig ist aber, dass die Freigrenzen teils deutlich gesunken sind. Zu Beginn der Negativzinsen-Phase für Privatkunden galten 100.000 Euro als häufige Grenze. Die ist aber in vielen Fällen auf 50.000, wenn nicht gar auf 25.000 Euro oder noch weniger gesunken.

Für Kunden sind Negativzinsen nur ein Ärgernis. Das zweite besteht darin, dass Girokonten in vielen Fällen teurer geworden sind. So manche Bank oder Sparkasse hat in den vergangenen Monaten an der Preisschraube gedreht – als Folge eines BGH-Urteils aus dem April 2021. Das Gericht hatte Preiserhöhungen für unwirksam erklärt, die die Institute in den Jahren zuvor durch einseitige Veränderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne Zustimmung des Kunden durchgezogen hatten. Dafür muss und soll der Kunde jetzt grünes Licht geben.