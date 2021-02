Mein Geld : Ganz früh in Rente? So kann es klappen

Ganz früh in Rente? So kann es klappen

Serie Düsseldorf Die Politik redet inzwischen gerne von der Rente mit 70, doch manche wollen mit 50, 55 oder 60 Jahren gehen. Damit das klappt, muss das Einkommen stimmen. Außerdem zählen Sparsamkeit und die richtige Strategie.

Ist die Rente mit 55 Jahren möglich? Einer der prominentesten Aussteiger des Jahrzehnts bestätigt es auf seine Weise: Amazon-Chef Jeff Bezos gibt den Chefposten beim Online-Händler mit nun 57 Jahren ab, aber eine Reihe Aktivitäten begeistern ihn weiter – sein Raumfahrt-Unternehmen will er vorantreiben, die Zeitung „Washington Post“ fördern.

Zugegeben: So gigantische Reserven wie der mehr als 100-fache Milliardär Bezos hat fast niemand; trotzdem liegt der Traum von einem Ende des regulären Berufslebens mit 50, 55 oder 60 Jahren im Trend. „Immer häufiger wollen Berufstätige dem Trott entfliehen“, sagt der Finanzberater Werner Siepe, „dafür stocken sie die reguläre Rente wo möglich auf. Dafür legen sie oft viel Geld zurück.“

Eine Sehnsucht, früher aufzuhören, bemerkt auch Petra Anton von der Evolog-Rentenberatung in Hürth: „Das spielt bei der Finanzplanung eine große Rolle.“ Und auch beim Berliner Portal Finanztip gehöre die Beratung über sehr frühen Ruhestand zum Geschäft, sagt Expertin Henriette Neubert: „Gerade in wohlhabenderen Kreisen wird über eine vorzeitige Rente oft nachgedacht. Diese Menschen wägen ihre Optionen ab. Oft hilft das für den verfrühten Ruhestand zurückgelegte Kapital dann wenigstens, um in den letzten Berufsjahren auf eine Teilzeitstelle zu wechseln.“