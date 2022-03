Stark schwankende Kurse : Kryptogeld ist nichts für risikoscheue Anleger

Fiktive Bitcoin-Münzen (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Kalaene

Serie Düsseldorf Die Kurse von Bitcoin und Co. schwanken heftig, und das seit Jahren. Außerdem drohen Zinssteigerungen und Regulierung die Nachfrage zu dämpfen. Wer da investiert, sollte auf jeden Fall starke Nerven haben.

Von Georg Winters

Wem eine Geldanlage in Aktien schon zu riskant ist, der sollte von Kryptowährungen auf jeden Fall die Finger lassen. Bei Bitcoin und Co hat es in den vergangenen Jahren gewaltige Kursausschläge in teils abenteuerlichem Tempo gegeben, und zwar sowohl nach oben als auch nach unten. So viel Volatilität, wie das Ausmaß der Kursschwankungen in der Börsensprache heißt, würde Sicherheitsfanatikern schlaflose Nächte bereiten.

Umgekehrt gilt aber auch: Wohl kein Investment birgt für Zocker vergleichbare Gewinnchancen. Das reizt natürlich auch private Investoren, vor allem, wenn vieles so gut wie gar keine Rendite abwirft. Ehe Anleger aber Geld in Kryptowährungen pumpen, sollten sie wissen, wie zum Beispiel ein Bitcoin entsteht. Das geschieht durch komplexe Computerberechnungen, bei denen jeder Zahlungsvorgang in einer Datenbank vermerkt ist. Diese Datenbank, in der registriert wird, wer wann Bitcoins ge- oder verkauft oder damit gezahlt hat, ist aber keine zentrale Stelle, sondern eine sogenannte Blockchain: eine beliebig erweiterbare Kette von Datensätzen, eine dezentrale Buchführung über alle beteiligten Rechner, bei denen sich die Nutzer mit öffentlichen und privaten Schlüsseln jeweils Zugang verschaffen.

Anders formuliert: Handlung schafft Währung. Das Hinzufügen eines Datensatzes zu der Blockchain wird als „Mining“ bezeichnet. Jene, die dafür verantwortlich sind, nennt man „Miner“ („Schöpfer“). Als Belohnung für jeden neu erstellten Block erhalten sie danach frische Bitcoins. Mehr als 21 Millionen Bitcoins kann es allerdings nicht geben; das ergibt sich aus der Zahl der Blöcke und dem Münzwert dieser Blöcke. Das heißt: Der Markt ist nicht endlos. Andererseits gibt es insgesamt rund 18.000 Krypowerte, deren gesamter Marktwert nach Angaben des Portals Coinmarketcap der bei fast zwei Billionen Dollar liegen dürfte.

In diesen Tagen ist Kryptogeld weniger ein Anleger- oder Techthema, sondern mitunter eher ein politisches. Russland beispielsweise dient das digitale Geld angeblich dazu, Sanktionen des Westens zu umschiffen (weshalb die EU solche Lücken schließen will).; in der Ukraine wurde dem Vernehmen nach Militärausrüstung damit gekauft, außerdem Treibstoff und Lebensmittel für jene, die aus dem Land geflohen sind.

Welche Faktoren haben derzeit Einfluss auf die Kryptokurse?

Krieg Bitcoin und andere Kryptowährungen schwanken oft mit dem Markt. Deshalb haben Wladimir Putins Ankündigungen unmittelbar vor dem Beginn des Krieges auch die Krypto-Kurse abstürzen lassen: Dass diese danach erst mal wieder deutlich zulegten, hat auch damit zu tun, dass die Panik sich zunächst wieder zu legen schien. Anfang März ging es dann aber wieder bergab.

Sicherheit gibt es jedenfalls nicht, das sollten Anleger wissen. „Einmal mehr beweisen Kryptowährungen, dass das Narrativ vom vermeintlich sicheren Hafen ein Mythos ist“, erklärte jüngst der Krypto-Analyst Timo Emden von Emden Research auf Twitter.

Zinsen Seit November des vergangenen Jahres hat der Bitcoin etwa ein Drittel seines damaligen Wertes verloren. Er liegt aktuell bei etwa 40.000 Dollar, nachdem sich der Kurs im vergangenen Jahr zwischenzeitlich verdoppelt hatte, dann aber steil gefallen war. Das ging auch anderen Kryptowährungen so. Ein Problem ist: In den USA sind für das laufende Jahr drei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt worden. Je häufiger und je stärker aber die Zinsen steigen, umso interessanter werden für Anleger sogenannte zinstragende Produkte. Zu denen gehören beispielsweise Staats- und Unternehmensanleihen. Mit wachsender Attraktivität solcher Geldanlagen kann der Reiz anderer Investments sinken – auch der von Aktien, aber erst recht der von so hochspekulativen Anlagen wie Kryptogeld.