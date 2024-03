Geldserie (1) Richtig investieren in Zeiten der Zinswende

Was ist generell zu beachten? Manche glauben, am Aktienmarkt, mit Gold oder Krypto-Geld das schnelle Geld machen zu können. Das kann funktionieren, aber auch in einen Albtraum führen, wenn man das Geld schnell braucht und dann zum Beispiel Aktien mit Verlust verkaufen muss. Daher gilt: „Wer chancenorientiert investieren will, muss über einen Zeitraum von zehn und mehr Jahren nachdenken“, rät Thomas Hentschel, Finanzexperte der Verbraucherzentrale NRW. Bei kürzeren Zeiträumen könnte die Anlage auch zum sprichwörtlichen Rohkrepierer werden. Was Anlegerinnen und Anlegern aus Hentschels Sicht auch bei den viel gelobten und -beachteten ETFs auf Aktien passieren kann.