Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Instituts : Frauen verdienen 20,9 Prozent weniger

Düsseldorf Nach einer Studie des gewerkschaftsnahen WSI-Instituts ist die Ungerechtigkeit aber etwas gesunken.

Trotz einiger Fortschritte in Sachen Gleichstellung verdienen berufstätige Frauen in Deutschland weiterhin im Durchschnitt weniger als ihre männlichen Kollegen. Wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung mitteilte, verdienten weibliche Beschäftigte 20,9 Prozent weniger als ihre männliche Kollegen. Dieser Wert habe sich im Vergleich zu den Vorjahren zwar leicht verbessert. Aber die berufliche, wirtschaftliche und soziale Situation von Frauen ist immer noch oft schlechter als die von Männern. So lag die Erwerbstätigenquote bei Frauen im Jahr 2018 bei 72 Prozent, bei den Männern betrug sie knapp 80 Prozent. 1991 hatte die Differenz noch 26 Prozentpunkte betragen.