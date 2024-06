Mehrkosten für Verbraucher Gasspeicherumlage – ab 1. Juli wird es teurer

Viele Verbraucher bekommen derzeit ihre Heizkostenabrechnungen. Auch wenn sich die Börsenpreise für Strom und Gas nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wieder beruhigt haben, kommt für viele der Heizkostenschock erst jetzt mit der Abrechnung für 2023. Denn da galten noch 12 bis 14 Cent pro Kilowattstunde. Ein Beispiel: Für eine 70 Quadratmeter große Wohnung mit Gasheizung und Fernwärme müssen Mieter mit Mehrkosten von etwa 800 Euro für 2023 rechnen. Bei Ölheizungen werden 1100 Euro fällig. Der Vermieter darf zwar nur einen Teil der vom Bund eingeführten CO²-Abgabe an den Mieter abgeben, doch die hohen Abgaben, vor allem für den Netzausbau, werden an die Kunden weitergegeben. Hinzu kommt, dass die Deutschen nicht mehr Energie sparen, wie etwa bei der drohenden Gasmangellage im Winter 2022/ 2023. Wer mehr verbraucht, zahlt auch mehr.