Mögliche Übernahme vor dem Aus : Deutsche Bank und Commerzbank kurz vor Abbruch der Fusionsgespräche

Frankfurt/Main Die Fusionsgespräche zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank stehen einem Insider zufolge vor dem Scheitern. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.

"Es läuft wohl auf einen Abbruch der Gespräche hinaus", sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Im Laufe des Tages sei eine Mitteilung zu den Gesprächen zu erwarten. Einem weiteren Insider zufolge will das Management der Deutschen Bank die Mitarbeitervertreter am Abend informieren. Die beiden Geldhäuser lehnten eine Stellungnahme ab. Die Aktien gaben im frühen Handel an der Frankfurter Börse leicht nach.