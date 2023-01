Freizeit in NRW So haben sich die Preise für Zoo, Kino und Co. entwickelt

Wie viel teurer Eintrittskarten und Tickets, Mitgliedschaften im Fitnessstudio oder die Currywurst geworden sind, fällt besonders im Vergleich zu den Vorjahren auf. Das Phantasialand in Brühl hat in den letzten zehn Jahren kräftig die Preise angezogen, im Wuppertaler Zoo sind in einem ähnlichen Zeitraum die Eintrittspreise für Erwachsene um rund 50 Prozent gestiegen.