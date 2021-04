Neue Forbes-Liste : Das sind die reichsten Menschen der Welt

Jeff Bezos (Archivfoto). Foto: dpa/Andrej Sokolow

Düsseldorf Die neue Liste des Wirtschaftsmagazins Forbes ist so lang wie nie zuvor. Viele der 2755 Milliardäre sind Corona-Krisenprofiteure. Donald Trump ist hingegen um fast 300 Plätze abgestürzt.

Von Georg Winters

Wenn die einen immer reicher werden inmitten der Pandemie, in der die anderen kurzarbeiten, ihren Job verlieren und wegen zahlreicher Beschränkungen des öffentlichen Lebens um ihre Existenz fürchten, dann wirkt das auf den ersten Blick merkwürdig. Da auf dieser Welt aber vieles mit vielem zusammenhängt, muss man sich nicht darüber wundern, dass Jeff Bezos der reichste Mann der Welt geblieben ist und sein Vermögen in der Corona-Krise noch leicht gewachsen ist. Denn es steckt auch in Amazon, jenem Handelskonzern, der schon seit Jahren von dem immer stärker werdenden Trend zum Online-Handel profitiert. Das ist in der Krise noch augenfälliger geworden, weil viele nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern auch aus Angst vor Infektionen den Weg in die Ladenlokale in den Innenstädten scheuen.

Soweit die Bestandsaufnahme zum wachsenden Reichtum des Jeff Bezos. Auf etwa 177 Milliarden Dollar (rund 149 Milliarden Euro) wird sein Vermögen in der neuesten Liste des US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes geschätzt, und damit ist es um etwa drei Milliarden Dollar gewachsen. Der Vorsprung auf den Zweitplatzierten beträgt immerhin 26 Milliarden Dollar, und das ist Elon Musk. Der Tesla-Eigner ist mit seinem leicht geschrumpften Milliardenvermögen der Welt der Normalsterblichen zwar genauso entrückt wie Bezos, aber auch bei ihm hat sein Reichtum viel mit dem normalen Leben zu tun. Bei Bezos ist es das Einkaufen, bei Musk der Trend hin zur Elektromobilität, der Tesla, dem Pionier des Elektroautos, an der Börse extreme Kurssteigerungen beschert und auf diesem Wege Musk zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht hat.

Die Liste der Top drei runden der französische Unternehmer Bernard Arnault und seine Familie ab. Arnault, seines Zeichens also reichster Europäer, hat sein Geld unter anderem als großer Anteilseigner von Dior gemacht und steht seit mehr als zwei Jahrzehnten als Chef an der Spitze des Luxusgüterkonzerns LVMH Moet Hennessy (an dem und seine Familie auch fast die Hälfte der Anteile halten), und er ist Eigentümer der Wirtschaftszeitung Les Échos. Das nennt man ein diversifiziertes Portfolio.

Die Liste der Milliardäre, die Forbes in seiner Liste führt, ist in diesem Jahr so lang wie noch nie. Sie umfasst 2755 Namen und weist einige bemerkenswerte Details auf. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Zahl der Superreichen gegenüber dem vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent gestiegen ist, und dass sechs von sieben dieser Reichen noch reicher sind, als sie es im vergangenen Jahr waren. Das heißt: Die Schere zwischen Reich und Arm wird immer größer. Das liegt natürlich zu einem gewaltigen Teil an den Kurssteigerungen bei Aktien wie auch an den Wertzuwächsen bei Immobilien. Beides gäbe es vermutlich in diesem Ausmaß nicht, wenn die Zinsen höher wären. Aber das ist eine andere Geschichte.

Zu den Newcomern auf de Forbes-Liste gehören auffällig viele Asiaten, vor allem aus Hongkong und China. Natürlich sind es vor allem Unternehmer, die dort aufgeführt sind, aber eben nicht nur. Unter denen, die ganz hinten mit einem Vermögen von etwa einer Milliarde Dollar (auf zehn Millionen mehr oder weniger kommt es da nicht mehr an) geführt werden und damit im Vergleich zu Bezos geradezu im Armenhaus sitzen, gehört auch Kim Kardashian, Unternehmerin, Reality-TV-Star, Influencerin, Model und Schauspielerin. Man muss eben auch eine oder mehrere clevere Ideen haben und den Zeitgeist treffen.

Natürlich tauchen auf der Liste auch deutsche Namen auf, zuvorderst mal wieder Vertreter von Aldi Süd. Karl Albrecht junior, Sohn des legendären Firmengründers und Discount-Miterfinders Karl Albrecht, und seine Schwester Beate Heister kontrollieren die familiengeführte Siepmann-Stiftung (benannt nach ihrer Großmutter), die wiederum Aldi Süd kontrolliert. Die Stiftung hält das Gesamtvermögen und das Markenrecht an Aldi Süd. Geschätztes Vermögen: 39,2 Milliarden Dollar. Dahinter folgen auf der nationalen Hitliste Dieter Schwarz (Lidl, Kaufland) und die BMW-Miteigentümerin Susanne Klatten. Die reichste Frau überhaupt, die allein auf der Liste steht, ist Miriam Adelson (Gesamtplatz 36), Witwe des im Januar verstorbenen Sheldon Aldeson. Einem Amerikaner, der nach einer Tellerwäscherkarriere mit Spielkasinos Milliarden verdient und gemeinsam mit seiner Frau Donald Trump unterstützt hat.