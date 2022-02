Finanztipps für Arbeitnehmer : Mehr netto - Diese Extras machen sich für Beschäftigte bezahlt

Düsseldorf Arbeitgeber können Beschäftigten steuerfreie Extras zukommen lassen. Und diese Liste ist länger als man denkt. Gerade wenn beim Gehalt keine großen Fortschritte mehr drin sind, können sie zum „Joker“ werden.

Der Bruttolohn muss bei einem Jobwechsel oder einer Gehaltsverhandlung nicht der einzige ausschlaggebende Faktor sein. Zum Teil können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit steuer- und sozialabgabenfreien Extras im Endeffekt netto sogar mehr herausholen als mit einer Gehaltserhöhung, heißt es in der Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 3/2022). Manchmal lassen sich mithilfe solcher Extras auch festgefahrene Gehaltsverhandlungen wieder in Schwung bringen. Denn der Mehraufwand halte sich für Arbeitgeber in Grenzen.