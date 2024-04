Deutsche Bank-Chef Sewing „Wir müssen wieder was für unseren Wohlstand tun“

Doch zuerst die finanzpolitische Diskussion: Darüber, dass sich etwas in der deutschen Wirtschaft und damit auch im Finanzsektor ändern muss, waren sich die drei Diskutanten einig. Dabei nannten sie in der wenig kontroversen Debatte Stellschrauben, an denen man ihrer Ansicht nach für eben jenes Wachstum drehen müsse. Da ist zunächst die grundlegende Ambition, auch wirklich wachsen zu wollen und dafür mehr zu arbeiten. „Wir müssen wieder was für unseren Wohlstand tun“, sagte Sewing unter Applaus. Dazu zähle auch, wieder länger zu arbeiten, was er zunächst auf die konkrete Wochenarbeitszeit bezog.