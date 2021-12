60-Milliarden-Nachtragshaushalt : Finanzminister Lindner verspricht „Booster“ für die Volkswirtschaft

FInanzminister Christian Lindner (FDP) am Freitag bei seiner ersten Pressekonferenz, Foto: AP/Michael Sohn

Berlin Finanzminister Christian Lindner hat einen Nachtragshaushalt von 60 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Die Ampel „bunkert“ damit geliehenes Geld für Investitionen – etwa in den Klimaschutz. Lindner begründet das auch mit der Generationengerechtigkeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro

Es geht Schlag auf Schlag beim neuen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP): Schon am dritten Tag nach seinem Amtsantritt hat der neue Minister am Freitag dem Kabinett einen Nachtragshaushalt für 2021 in Höhe von 60 Milliarden Euro zugeleitet. Das Geld soll als Reserve dem Energie- und Klimafonds (EKF) zugeführt werden, einem Sondervermögen, das künftig Klima- und Transformationsfonds heißen soll.

Lindner und die Ampel wollen bisherige Kreditermächtigungen des Bundestags nicht verfallen lassen, sondern zur Finanzierung von Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz und Digitalisierung in den kommenden Jahren sichern. Von 240 Milliarden Euro, die der Bundestag der alten Regierung für Unterstützungsmaßnahmen in der Corona.Pandemie erlaubt hatte, bleiben laut Finanzministerium im laufenden Jahr 60 Milliarden Euro „übrig“, die der Ampel nun für die kommenden Jahre zur Verfügung stehen sollen.

Kritiker aus der Union sprechen von einem Haushaltstrick. Doch auch die alte schwarz-rote Regierung war 2020 so verfahren, als sie ungenutzte Kredite von 27 Milliarden Euro ebenfalls in den EKF als Reserve umgebucht hatte. Die Oppositionspartei FDP hatte das seinerzeit als unsolide Finanzpolitik kritisiert. Im Regierungsamt rechtfertigte der FDP-Vorsitzende Lindner die Umbuchung nun aber damit, dass die FDP nicht allein regiert und Teil einer Ampel-Regierung mit SPD und Grünen geworden ist. Verfassungsprobleme sehe das Bundesfinanzministerium nicht. Lindner sprach von einem „Booster“ für die Volkswirtschaft. Über den Nachtragshaushalt werde das Kabinett am Montag beraten. Bereits am kommenden Freitag soll der neue Bundestag den Etat beschließen.

Foto: dpa/Michael Kappeler 19 Bilder Das ist das Kabinett der Ampel-Koalition um Olaf Scholz

„Wir wollen Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung langfristig sichern“, sagte Lindner. Er verwies auch auf das jüngste wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz. Im Kern besagte dies, dass auf dem Weg zum Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 einschneidende Schritte zur Senkung von Emissionen nicht zu Lasten der jungen Generation auf die lange Bank geschoben werden dürfen.

Allerdings hatte der hessische Staatsgerichtshof ein ähnliches Haushaltsmanöver in Hessen als unvereinbar mit dem Grundgesetz gesehen: Demnach sei es verfassungswidrig, wenn die Kreditaufnahme in einer Ausnahmesituation wie der Pandemie zur späteren Finanzierung von anderen Vorhaben dienen, die nichts mit Corona zu tun haben. In Kreisen des Finanzministeriums hieß es am Freitag jedoch, der hessische Fall sei mit dem Nachtragshaushalt des Bundes nicht vergleichbar und anwendbar.

Die schnelle Vorlage des Nachtragshaushalts wäre ohne die Vorarbeiten unter seinem Amtsvorgänger Olaf Scholz nicht möglich gewesen, sagte Lindner. Die Investitionstätigkeit sei in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 gegenüber dem Jahr 2019 deutlich zurückgegangen. Der Staat müsse daher zusätzliche Impulse setzen, damit die Investitionen wieder zulegten. Es dürfe nicht einseitig zu Lasten kommender Generationen gehen, wenn wichtige Investitionen in den Klimaschutz pandemiepedingt ausgelassen worden seien.