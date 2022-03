Finanz-Tipps : Welche Banken kostenfreie Kreditkarten anbieten

Düsseldorf Innerhalb Deutschlands ist die Girocard für viele Menschen noch immer das Zahlungsmittel der Wahl beim Einkaufen und am Geldautomat. Im Ausland kommt die Kreditkarte zum Einsatz. Inzwischen bieten aber viele Kreditkarten dieselben Leistungen wie Girocards. Ein Überblick.

Die anderen fünf Kreditkarten können auch ohne angeschlossenes Girokonto bei der jeweiligen Bank genutzt werden: die Visa World Card von ICS, die Visa-Karte von Barclays, die Genialcard und Awa7 der Hanseatic Bank sowie die Deutschland-Kreditkarte Classic von Paysol. Bei allen fünf Karten werden die Umsätze wahlweise einmal pro Monat am Stück oder in Raten abgebucht, schreibt „Finanztest“.

Die Kreditkarte von ICS ist zwar günstig, aber nicht in allen Fällen umsonst, so die Finanztester. So werden etwa beim Bargeldabheben im Inland vier Prozent der abgehobenen Summe an Gebühren fällig, mindestens aber fünf Euro.