Börse Gold und Bitcoin legen massiv zu

An der Börse in Zürich deckten sich die Anleger mit Roche ein. Die Papiere kletterten um 2,5 Prozent. Mit einer Milliarden-Akquisition kehrt der Schweizer Pharmakonzern in das zuletzt boomende Geschäft mit Abnehmmedikamenten zurück. Das Basler Unternehmen legt für Carmot Therapeutics 2,7 Milliarden Dollar auf den Tisch. Bei Erreichen von Meilensteinen würden weitere bis zu 400 Millionen Dollar fällig. Die in Privatbesitz stehende Carmot entwickle Wirkstoffe, die zur Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes eingesetzt und gespritzt oder geschluckt werden könnten.