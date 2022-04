Deutsche Banktochter : Finanzaufsicht beruhigt Kunden der VTB Europe

Düsseldorf Die russische Muttergesellschaft hat keine Kontrolle mehr über ihre in Frankfurt ansässige Tochter und die deutsche Direktbank. Die Milliarden der Anleger sind durch die Einlagensicherung geschützt.

Der Kontrollentzug für die Muttergesellschaft aus St. Petersburg bedeutet, dass die Muttergesellschaft in Russland zwar das Aus für das Europa-Geschäft beschließen, aber keine Beschlüsse über die deutsche Direktbank und ihre Anleger treffen könnte. Über ein Ende der Europa-Aktivitäten, die neben dem Privatkundengeschäft in Deutschland/Österreich auch eine Investmentbanking-Sparte in London umfassen, war bereits im März spekuliert worden.