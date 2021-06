Finanzämter unter Druck : Die Grundrente kommt ab Juli - aber vorerst nur für Neurentner

Berlin Etwa 1,3 Millionen Menschen sollen von der Grundrente profitieren. Weil die Finanzämter aber erst alle Rentner auf ihren möglichen Anspruch hin überprüfen müssen, verzögert sich die Einführung.

Mit Beginn der Auszahlungen der Grundrente in diesem Juli werden zunächst nur Neurentner von dem Zuschlag profitieren. So genannte Bestandsrentner, die Anspruch darauf haben, müssen mit der Auszahlung bis zu einem Jahr und länger warten. Die Deutsche Rentenversicherung bekräftigte im Magazin „Spiegel“ dieses Verfahren. Demnach sind Rentner, die schon länger im Ruhestand sind, bis Ende 2022 an der Reihe. Wie viele Versicherte die Grundrente zu Beginn erhalten, ließ die Rentenkasse dem Bericht zufolge noch offen.