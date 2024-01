Längere Bearbeitungszeiten Schnellstes Finanzamt kommt aus NRW

Wie die Online-Steuererklärung Lohnsteuer kompakt nun in einer Erhebung ermittelte, arbeiteten 2023 die Beamten beim Finanzamt in Herne am schnellsten. In der Stadt im Ruhrgebiet betrug die Bearbeitungszeit demnach durchschnittlich 29,8 Tage. Damit waren die Beamten fast viermal so schnell wie beim langsamsten Finanzamt Hameln-Holzminden in Niedersachsen.