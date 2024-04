Rekordjagd beim Edelmetall Goldpreis knackt 2300-Dollar-Marke

Im vergangenen Jahr hatten sich viele Anlegerinnen und Anleger in Deutschland vor allem im zweiten Halbjahr 2023 noch von Investmentprodukten in Form von Münzen und Barren getrennt. Im Jahresvergleich sei die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren in Deutschland um 75 Prozent eingebrochen, in Europa um 59 und weltweit um 3 Prozent, hieß es von der Fachvereinigung Edelmetalle. „Wenn der Preis steigt, machen Menschen Edelmetalle zu Geld“, sagte Thomas Weiß von der Fachvereinigung am Donnerstag in Pforzheim.