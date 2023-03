Amerikanische Notenbank Fed erhöht Leitzins um Viertel-Prozentpunkt auf 4,75 bis 5,0 Prozent

Derweil kann sich die EZB laut Bundesbank-Präsident Joachim Nagel aufgrund des anhaltend starken Preisschubs auch nach sechs Zinserhöhungen in Folge noch nicht zurücklehnen. Die Inflation müsse eindämmt werden, und dazu müssten die Währungshüter mutig und entschlossen sein, sagte Nagel am Mittwoch in einem Vortrag am King's College in London laut Redetext. „Aus meiner Sicht ist unsere Aufgabe noch nicht erledigt“, führte er aus. „Wenn sich die Inflation wie prognostiziert entwickelt, müssen auf den kommenden Sitzungen weitere Zinserhöhungen folgen.“ Nagel sitzt im 26-köpfigen Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), der über die Zinsen entscheidet.