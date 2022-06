EZB-Wende: Das bedeutet der Zinsanstieg für Spargeld und Kredite​

Hamburg/Hannover Lange Zeit hat die Europäische Zentralbank eine Nullzinspolitik verfolgt. Angesichts der erheblichen Teuerung hebt sie nun den Leitzins an. Das hat auch Auswirkungen für Verbraucher.

Am 21. Juli will die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins auf 0,25 Prozent anheben. Banken können sich also nicht mehr zum Nulltarif Geld bei der EZB leihen. „Die Einlagen privater Kundinnen und Kunden werden daher wieder interessanter“, sagt Philipp Rehberg von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Wie und wo wirkt sich die Leitzinsanhebung also für Verbraucherinnen und Verbraucher aus?