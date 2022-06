Sondersitzung : EZB muss Europas Schuldnern beispringen

Düsseldorf Der Zinsanstieg unter anderem bei italienischen Staatsanleihen zwingt die Währungshüter zum Handeln. Das Geld aus auslaufenden Anleihen soll reinvestiert werden. Andernfalls könnte in Europa eine neue Schuldenkrise drohen.

Wenn die Europäische Zentralbank (EZB) die Ratsmitglieder zu einer Ad-hoc-Sitzung bittet, ist die Lage kompliziert. Am Mittwoch ist genau das passiert, und es ging darum, wie man im Grunde den Rückfall in eine europäische Schuldenkrise verhindert. Ergebnis: Die EZB will Gelder aus dem Ende März ausgelaufenen Corona-Notkaufprogramm namens Pandemic Emergency Purchase Programme (Pepp) „besonders flexibel“ einsetzen. Außerdem soll es ein neues Kriseninstrumentarium geben, an dem jetzt gearbeitet wird. Das Problem ist sozusagen eines mit Ansage: Die EZB will angesichts der starken Inflation Ende Juni ihr bisheriges Anleihenkaufprogramm auslaufen lassen und die Zinsen erhöhen. Das führt dazu, dass für die Länder Europas mit einer hohen Schuldenlast die Aufnahme neuer Schulden teurer zu werden droht. Dazu gehören beispielsweise Italien, Spanien, Portugal und Griechenland.