Trotz Rekordinflation : EZB hält Leitzins im Euroraum auf Rekordtief von null Prozent

Frankfurt/Main Trotz der zuletzt erreichten Höchststände bei der Inflation belässt die Europäische Zentralbank ihren Leitzins bei historisch niedrigen null Prozent. Sie bestätigte zudem ihren Zeitplan, die milliardenschweren Anleihekäufe im dritten Quartal einzustellen.

Trotz Rekordinflation bleiben die Zinsen im Euroraum vorerst unverändert. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beließ den Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent, wie die Notenbank im Anschluss an die Ratssitzung am Donnerstag mitteilte. Europas Währungshüter bekräftigten zugleich aber, auf ein Ende ihrer ultralockeren Geldpolitik zuzusteuern. Ökonomen halten einen ersten Zinsschritt noch in diesem Jahr für möglich.