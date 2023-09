EZB-Chefin misstrauisch Lagarde ließ angeblich Handys der Kollegen einsammeln

Unterdessen streben die Finanzminister der Europäischen Union eine Einigung über eine Reform der Haushaltsregeln der Gemeinschaft bis zum Jahresende an. Die spanische Finanzministerin Nadia Calvino, deren Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, sagte am Samstag in Santiago de Compostela, eine grobe Einigung solle bis zum nächsten Treffen der EU-Finanzminister im Oktober stehen. 70 Prozent der Arbeit seien schon geleistet. Es gehe um das richtige Gleichgewicht zwischen einem nachhaltigen Schuldenabbau und Spielraum für Investitionen sowie Anreize für Strukturreformen.