25 Jahre EZB Gemeinsame Notenbank, gemeinsame Ziele?

Wohl am eindrucksvollsten demonstrierte Lagardes Vorgänger Mario Draghi, wie groß der Einfluss der Notenbank ist. „Die EZB wird alles tun, um den Euro zu retten“, versprach der Italiener am 26. Juli 2012: „Whatever it takes.“ Das Machtwort des damaligen EZB-Präsidenten stabilisierte die Eurozone in der tiefsten Krise ihrer jungen Geschichte, als die Politik schnelle Entscheidungen vermissen ließ - das gestanden Draghi sogar seine Kritiker zu.