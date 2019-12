Entspannung im Handelsstreit : USA und China einigen sich auf Teilabkommen

Washington Aufatmen an den globalen Handelsplätzen: Die USA und China haben sich auf ein erstes Teilabkommen zur Beilegung ihres Handelskonflikts geeinigt. Das teilte US-Präsident Donald Trump am Freitag mit.

Die Regierung in Peking habe "vielen strukturellen Veränderungen und massiven Käufen" diverser Produkte zugestimmt, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Die für den 15. Dezember geplante neue Runde der Strafzölle werde entfallen, die Verhandlungen über eine zweite Phase des Abkommens sollen sofort beginnen. "Das ist für alle ein erstaunlicher Deal", schrieb Trump. "Vielen Dank!"

Auch die chinesische Regierung gab die Einigung am Freitag in Peking bekannt. Die USA hätten sich auch verpflichtet, bereits verhängte Zölle teilweise zurückzunehmen, sagte Chinas Vize-Handelsminister Wang Shouwen.

An diesem Sonntag hätten die USA nach ursprünglichen Plänen zusätzliche Strafabgaben von 15 Prozent auf in China produzierte Konsumgüter wie Laptops und Smartphones im Wert von rund 150 Milliarden US-Dollar verhängt. Damit wären - nach diversen vorherigen Zollrunden - auf fast alle Importe aus China, also Waren im Wert von rund 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr, zusätzliche Zölle erhoben werden. Zu dieser Eskalation kommt es nun aber nicht.