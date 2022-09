Staat will Schummeln verhindern : Wie erhalten Rentner und Pensionäre die Energiepauschale?

Düsseldorf Im Dezember gibt es 300 Euro brutto für Rentner. Auch Pensionäre in NRW sollen die Energiepauschale rasch erhalten. Wer nebenher arbeitet, könnte die Hilfe damit zweimal bekommen. Das will der Staat nun unterbinden.

Wann bekommen Rentner die Energiepauschale? Die Energiepreispauschale erhält, wer am 1. September 2022 Anspruch auf eine Alters-, Erwerbsminderungs- oder Witwenrente der gesetzlichen Rentenversicherung hat. Anspruch besteht nur bei einem Wohnsitz im Inland, betont die Deutsche Rentenversicherung (DRV). Das Geld (300 Euro brutto) soll demnach per Einmalzahlung Anfang Dezember überwiesen werden. Die Pauschale für Rentner muss nicht beantragt werden, sondern kommt automatisch. Sie ist – wie die Energiepauschale für Arbeitnehmer – steuerpflichtig, es müssen aber keine Sozialabgaben gezahlt werden.

Was ist mit Rentnern, die sich etwas hinzuverdienen? Wer von ihnen einen Minijob bei einem nicht-privaten Arbeitgeber hat oder gar eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, sollte bereits im September von seinem Arbeitgeber die Energiepauschale von 300 Euro brutto erhalten haben. Für diese Rentner soll es eigentlich keine zweite Energiepauschale geben. Doch noch ringen Bundesregierung und Rentenversicherung darum, wie man das Problem organisatorisch löst. Womöglich erhalten die arbeitenden Rentner im Dezember doch eine Zahlung von der Rentenkasse, die sie dann in der Steuererklärung für 2022 angeben (und zurückzahlen) müssen. „Die Fragen zur Umsetzung des Koalitionsausschusses werden gerade geklärt“, so die DRV. Das Bundesfinanzministerium verwies auf Anfrage an das Bundessozialministerium, das sich nicht äußerte. Klar ist dagegen, dass die Energiepauschale einkommensabhängige Sozialleistungen nicht schmälern wird.