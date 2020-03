Tipp 5 zum Elterngeld: Wie viel Elterngeld gibt es?

Beim Basiselterngeld gibt es einen Mindestbetrag in Höhe von 300 Euro im Monat. Die Maximalhöhe beläuft sich auf 1800 Euro. Wie hoch die staatliche Leistung am Ende tatsächlich ausfällt, lässt sich so pauschal nicht sagen. Denn das Elterngeld orientiert sich am mittleren Nettoeinkommen der vorangegangenen zwölf Monate vor der Geburt des Kindes. Das ElterngeldPlus liegt monatlich zwischen 150 Euro und 900 Euro.