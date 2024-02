Statistisches Landesamt veröffentlicht Zahlen Wo die Einkommen in NRW am höchsten sind

Es gibt Nachrichten, die überraschen eigentlich niemanden: Meerbusch ist erneut Spitzenreiter beim Durchschnittseinkommen in Nordrhein-Westfalen. Die steuerpflichtigen Einwohner verdienten dort 2019 im Schnitt 72.981 Euro pro Jahr. Das hat das Statistische Landesamt IT NRW jetzt anhand der Einkommens- und Lohnsteuerstatistik 2019 für alle 396 NRW-Städte und Gemeinden ermittelt. Auf Platz zwei folgt – wie im Vorjahr – Odenthal im Rheinisch-Bergischen Kreis mit 62.106 Euro, Rang drei belegt Roetgen in der Städteregion Aachen. Dort bekamen die Steuerpflichtigen ein Jahresdurchschnittseinkommen von 61.287 Euro. Auf den ersten drei Plätzen hat sich somit nichts geändert, außer, dass die Durchschnittseinkommen etwas höher sind als 2018.