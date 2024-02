Einkommen in NRW Reallöhne im Jahr 2023 erstmals seit 2019 wieder gestiegen

Die Löhne und Gehälter von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr erstmals seit 2019 real wieder gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf berichtete, stiegen die Bruttomonatsverdienste im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich preisbereinigt – also unter Berücksichtigung der Inflation – um 0,4 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Angaben zur Lohnentwicklung in der Land- und Forstwirtschaft machte die Behörde nicht.