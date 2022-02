Auch Diesel auf Rekordhoch : E10-Benzin in Deutschland ist so teuer wie noch nie

E10-Benzin in Deutschland ist so teuer wie noch nie

München Tanken ist sie so teuer wie nie: Superbenzin der Sorte E10 hat seinen alten Rekordstand aus dem Jahr 2012 übertroffen. Auch Diesel ist schon seit längerer Zeit auf einem Rekordniveau.

Superbenzin der Sorte E10 ist in Deutschland so teuer wie nie. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter 1,712 Euro, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Damit übertraf der Preis das bisherige Allzeithoch von 1,709 Euro vom 13. September 2012. Diesel kostete 1,640 Euro pro Liter - auch dies ist ein Rekord. Der Kraftstoff hatte in den vergangenen Monaten aber bereits immer wieder Höchststände erreicht.