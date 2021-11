Zehn Fälle in NRW : Bund der Steuerzahler kritisiert Verschwendung öffentlicher Gelder

Eine ungenutzte Brücke für eine nicht fertiggestellte Straße steht am Rande eines Feldes in Euskirchen - von Bäumen umwachsen. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Im aktuellen „Schwarzbuch 2021/2022“ stellt der Bund der Steuerzahler NRW 100 Einzelfälle an den Pranger. Zehn davon in Nordrhein-Westfalen. Besonders Köln kommt schlecht weg, Kritik hagelt es aber auch für Bonn und Krefeld.

Der Bund der Steuerzahler NRW hat öffentliche Geld-Verschwendung in Höhe von hunderten von Millionen Euro kritisiert. Das am Dienstag in Düsseldorf präsentierte „Schwarzbuch 2021/2022“ stellte bundesweit 100 Einzelfälle von Steuergeldverschwendung aus ganz Deutschland an den Pranger. Zehn Fälle davon betrafen Nordrhein-Westfalen. „Steuergeldverschwendung hat viele Gesichter“, erklärte der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler NRW, Rik Steinheuer. Alleine im bevölkerungsreichsten Bundesland gehe es um „Kostenexplosionen“ wie beispielsweise bei der Sanierung der Kölner Oper oder bei teuren Staatsdienern bis hin zu drohender Verschwendung wie beim Grotenburg-Stadion in Krefeld.

Auch in diesem Jahr sei das „Trauerspiel um die Oper in Köln“ weiter gegangen, erklärte der Bund der Steuerzahler. Inzwischen steuerten die Sanierungskosten von Anfangs 230 Millionen Euro auf eine Milliarden-Summe zu, die Fertigstellung sei nunmehr frühesten Frühjahr 2024 geplant. „Einen Neubau für mehr als 300 Millionen Euro fanden die Kölner Bürger zu teuer, sie hatten sich für die angeblich günstigere Sanierung ausgesprochen“, sagte Steinheuer. Gleiches gelte für die Beethovenhalle in Bonn. Aus den anfangs vorgesehenen 43 Millionen Euro für die Sanierung seien inzwischen 162 Millionen Euro geworden, möglicherweise noch etwas mehr.

Besonders Köln kommt im Schwarzbuch 2021/2022 schlecht weg. Die Archäologische Zone in der Domstadt, dass Museumsprojekt „MiQua“ für jüdische Kultur werde laut Steuerzahlerbund NRW zu einem „Fass ohne Boden“. Die Kosten seien dafür von anfangs geschätzten 48 Millionen Euro auf mittlerweile 127 Millionen Euro gestiegen. Ob es bei der geplanten Eröffnung im Jahr 2025 und bei den aktuell erwarteten Kosten bleibe, sei nach wie vor offen.

Ursache dafür, dass Bauprojekte der öffentlichen Hand immer wieder aus dem Ruder liefen, sei vor allem der fehlende Sachverstand bei den planenden Kommunen, erklärte Steinheuer. „Unvollständige Planungen, unklare Zuständigkeiten, fehlende oder mangelhafte Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Fehler bei Ausschreibungen und Vergabe, und unnötiger Zeitdruck“ seien die Folgen.

„Die Fehler liegen im System“, erklärte die Sprecherin des Steuerzahlerbundes NRW, Bärbel Hildebrand. Außerdem gebe es große Probleme bei der Mischfinanzierung von kommunalen Bauprojekten. Wenn sich Land, Bund und Europäische Union an den Kosten für geplante Projekte beteiligten, glaubten die Kommunen vor Ort, sie könnten mit wenigen Eigenmitteln Projekte stemmen. Dabei gehe es in allen Fällen stets darum, Geld der Steuerzahler auf möglichst sinnvolle Art zu investieren. Billiger sei es auf jeden Fall, wenn die Kommunen externen Sachverstand für Projekte in Anspruch nehmen würden, erklärte sie.

