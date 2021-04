Hauptversammlung der Energiekonzerne : Welche Dividende RWE, Eon und Uniper zahlen

Essen/Düsseldorf In den kommenden Wochen finden die Hauptversammlungen in der Energiebranche statt. Wie viel Dividende die Konzeren RWE, EnBW, Eon und Uniper ihren Aktionären ausschütten wollen und wann die Versammlungen stattfinden, erfahren Sie hier.

RWE

Wann findet die RWE-Hauptversammlung 2021 statt? Die Hauptversammlung der RWE AG findet am 28. April 2021 um 10 Uhr statt. Wegen der Pandemie ist die Veranstaltung nicht live, sondern findet online statt.Zugleich wird auf dieser Hauptversammlung der langjährige Konzernchef Rolf Martin Schmitz verabschiedet, der Ende des Monats das Steuer an Markus Krebber abgibt.

Wie hoch ist die Dividende von RWE 2021?

Für das zurückliegende Geschäftsjahr 2020 strebt der Vorstand eine Gewinnausschüttung je Aktie an die Aktionäre in Höhe von 0,85 Euro an. Das würde im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 0,05 Euro entsprechen. Ein Grund dafür seien laut RWE die „guten mittel- und langfristigen Ertragsperspektiven in unserem Kerngeschäft.“